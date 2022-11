Un Belge, nouvel astronaute européen ? La réponse aujourd'hui.

Après Tintin, Dirk Frimout et Frank De Winne, est-ce qu’un ou une Belge va pouvoir à nouveau s’envoler dans l’espace ? Cet après-midi, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) dévoilera sa nouvelle promotion d’astronautes à Paris à l’issue du Conseil ministériel de l’ESA qui réunit les ministres chargés de l’espace des 22 États membres. L’ESA désignera quatre à six astronautes de carrière qui participeront aux missions lunaires. Actuellement, il n’y a aucun Belge dans le pool des astronautes de l’ESA, mais cela pourrait changer.

Sur 22.000 candidats européens, un peu plus de 1000 étaient Belges. En février 2022, on apprenait que 50 d'entre eux étaient encore en lice : 29 hommes et 21 femmes. Selon le secrétaire d’État Thomas Dermine, notamment en charge de la Politique spatiale, au moins un Belge restait en course dans la procédure de sélection d'après les dernières informations.

De quoi espérer qu'un Belge figure au bout du compte parmi les quatre à six astronautes de carrières sélectionnés. Jusqu’à 20 astronautes "de réserve" supplémentaires seront choisis parmi les candidats qui atteignent les toutes dernières étapes de la sélection. Ces astronautes ne seront pas employés de manière permanente par l’ESA, mais pourront être invités à participer à des vols spatiaux si des opportunités se présentent.