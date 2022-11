Un Belge, nouvel astronaute européen ? "La Belgique doit avoir des ambitions" pour le secrétaire d’Etat Thomas Dermine (PS)

Tout autre chose, pour ce qui concerne la vive polémique concernant les brassards actuellement en cours à la Coupe du Monde du Qatar, le ministre pousse à une attitude plus franche de la part de la Belgique.

Notamment ce soir, où un geste des Diables Rouges (à savoir porter bel et bien le brassard " One love ", promouvant l’égalité), serait le bienvenu. "Je ne comprends pas que d’un côté on envoie notre ministre des affaires étrangères avec le mandat de donner un message fort et clair sur les droits sociaux, sur les droits humains. Et notamment le fait de pouvoir aimer qui on veut. Et d’un autre côté, on interdirait à notre capitaine de porter un brassard. A un moment, il faut clairement dure " stop ". La Belgique a toujours été en pointe sur ces sujets. Elle a toujours été progressiste". Et de conclure : "à titre personnel, je serai extrêmement fier – et même peut-être plus fier que s’ils gagnaient la Coupe du monde – si nos Diables Rouges portaient aujourd’hui un symbole que l’amour est la valeur la plus forte et qu’on a le droit d’aimer qui on choisit".