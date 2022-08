Un Belge en finale du Concours International de Chefs d’orchestre d’opéra de l’Opéra Royal de Wallonie

Giulio Cilona, le chef américano-belge, a accédé à la finale du Concours international de chefs d’orchestre d’opéra organisé par l’Opéra Royal de Wallonie. A ses côtés, nous retrouverons ce dimanche 21 août le chef péruvien Dayner Tafur Diaz et le chef chilien Luis Toro Araya.

Après trois jours intenses de concours, trois chefs d’orchestre ont été sélectionnés pour la finale du Concours International de Chefs d’orchestre d’opéra qui se déroulera ce dimanche 21 août à 17h à la Salle Philharmonique de Liège. Ils étaient 24 ce mercredi, ils sont maintenant trois, les chefs Luis Toro Araya, chilien, Dayner Tafur Diaz, péruvien, et enfin le chef américano-belge Giulio Cilona.

Pour cette finale, Luis Toro Araya dirigera 30 minutes de l’acte 2 de La Bohème, Dayney Tafur Diaz 30 minutes de l’acte 1 des Pêcheurs de perles et Giulio Cilona, 30 minutes de l’acte 2 de La Traviata.

Le Premier lauréat remportera la somme de 10.000€, ainsi qu’une invitation à diriger une production à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. Le second lauréat aura un prix de 4000 € et une invitation à diriger une production jeune public à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège et enfin, le troisième lauréat remportera 2000€ ainsi qu’un contrat d’assistant à la direction musicale sur une production à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège.

Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 21 août pour connaître les résultats.