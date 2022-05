Un Belge en 1/2 finale, un cador au tapis, Swiatek rejoint Henin : les faits marquants de la 9e journée à Roland-Garros

Stefanos Tsitispas est le premier des cadors à tomber ! Le Grec, 4e joueur mondial, s’est fait surprendre par l’étonnant Danois Holger Rune, 19 ans à peine, en huitième de finale de Roland-Garros. Un échec cuisant pour Tsitsipas, finaliste l’an dernier et vaincu sur le score de 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 ce lundi.

Impressionnant de culot et de précision, Rune a mérité sa qualification pour les quarts de finale, lui qui n’avait disputé que deux matches en Grand Chelem avant Roland-Garros. Si Stefanos Tsitispas n’a pas presté à son plus haut niveau, Holger Rune (ATP 40) ne s’est pas juste contenté d’exploiter les erreurs de son adversaire mais a véritablement régalé le public du court Philippe Chatrier. Coups droits en force, amorties, superbes retours défensifs et passings dévastateurs : la jeune pépite a fait étalage de tout son talent à Porte d’Auteuil.