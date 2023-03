Le jackpot de près de 145 millions d'euros de l'Euromillions a été remporté ce mardi par un joueur en Belgique, a annoncé la Loterie nationale.

Le gagnant avait coché la bonne combinaison (11 - 13 - 24 -35 -50 ainsi que les deux étoiles 6 et 11) et empoche précisément la somme de 144.966.361 euros. Il s'agit du troisième plus grand vainqueur belge.