Un Belge dans l'Espace : le Namurois Raphaël Liégeois sélectionné par l'ESA pour ses missions lunaires

Un Belge dans l'espace ! Raphaël Liégeois est sélectionné par l'Agence spatiale européenne. Il fait désormais partie de la nouvelle promotion d'astronautes de l'ESA, dévoilée ce mercredi après-midi à Paris, à l'issue Conseil ministériel de l’ESA qui réunit les ministres chargés de l’espace des 22 États membres.

Le Belge fait partie d'une cohorte de huit nouveaux astronautes européens de carrière, la première depuis 2009, composée à parité de genre. La nouvelle promotion compte également la Française Sophie Adenot.

Âgé de 34 ans, ce Namurois, formé à Liège et Paris, a multiplié les cursus en physique fondamentale et ingénierie biomédicale pour devenir docteur en neurosciences. Il est actuellement chercheur et enseignant aux universités de Lausanne et Genève, après avoir travaillé à Singapour. L

Raphaël Liégeois a été sélectionné parmi les 1000 candidats belges et les 22.000 candidats européens. En février 2022, 50 d’entre eux étaient encore en lice : 29 hommes et 21 femmes. Et la sélection finale est désormais connue.