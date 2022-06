Un bel hommage à Andy Fletcher de Depeche Mode pendant un match de base-ball

L’organiste des Los Angeles Dodgers, Dieter Ruehle, a rendu hommage à Andy Fletcher ce 30 mai en reprenant une sélection des hits du groupe.

Andy Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode, est décédé le 26 mai à l’âge de 60 ans. Il avait co-fondé Depeche Mode en 1980, jouant sur 14 albums du groupe et assurant les tournées jusqu’en 2018.

C’est pendant le match des Dodgers contre les Pittsburgh Pirates, que Ruehle a proposé “Never Let Me Down Again in tribute to Andy Fletcher”, un medley d’images dans lesquelles il joue son titre favori de l’album de 1987, Music For The Masses. Le clip a été partagé via la page Facebook Vintage Los Angeles et le compte twitter de Dieter Ruele.

Ce dernier avait aussi préparé ses propres versions de " Strangelove ", " Master And Servant ", " Behind The Wheel " et " Walking In My Shoes " :