Un bed & breakfast dans un avion en province de Limbourg

Dans le 6/8, Juliette Grégoire vous emmène dans le Limbourg à Bilzen pour un logement unique en Belgique puisqu’il s’agit du premier avion bed & breakfast.

C’est un avion qui a décollé pour la première fois le 31 août 1947 et qui ne vole plus depuis longtemps. Passionné d’aviation, le propriétaire actuel a été pilote durant 15 ans. Pendant le covid, il a cherché à s’occuper et a trouvé cet avion à vendre sur internet dans un mauvais état. Six mois de travaux ont été nécessaires pour le remettre à neuf et le transformer en bed & breakfast. Aujourd’hui tout est neuf, sauf le cockpit qui est resté.

L’intérieur de l’avion est super moderne, climatisé et bien agencé : un petit lit de 1,40 m, une télévision et une petite kitchenette avec évier et frigo. Mais comme l’intérieur de l’avion est très petit, les extérieurs ont été très bien aménagés pour ne pas devoir rester enfermé dans l’avion et profiter de tout le cadre.