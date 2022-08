"Un beau soleil intérieur" rayonne sur Juliette Binoche

La quête du grand amour et ses vicissitudes sont au coeur de la touchante comédie "Un beau soleil intérieur" de Claire Denis, avec Juliette Binoche en quinquagénaire débordant de fragilité sentimentale, servie par des dialogues savoureux de la romancière Christine Angot. Le film est à découvrir le jeudi 25 août à 20h40 sur La Trois et Auvio.

Annoncé comme étant librement adapté de l'essai "Fragments du discours amoureux" de Roland Barthes, ce film résulte d'un scénario original, que la réalisatrice de "Trouble Every Day" a cosigné avec l'auteure d"Un amour impossible".

Le film met en scène Juliette Binoche, solaire dans le rôle d'Isabelle, une artiste-peintre qui cherche désespérément l'amour avec un grand A. Et tant qu'il est possible de le trouver, elle passe de bras en bras, notamment ceux d'un banquier imbuvable, incarné par Xavier Beauvois, et d'un comédien tourmenté, joué par Nicolas Duvauchelle.