Un beau samedi malgré de très faibles pluies par endroit après-midi

Ce matin, le temps sera sec et ensoleillé. Le soleil dominera.

Après-midi, on attend de faibles ondées près du littoral et au sud du sillon Sambre et Meuse avec un coup de tonnerre possible du côté de la Gaume. Le temps restera sec dans les régions du Hainaut, de la capitale, d’Anvers ou encore en Campine. Maxima aujourd’hui : entre 24 et 26°.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé. Les minima seront de saison avec entre 13 et 15°.

Demain, nous aurons du beau temps toute la journée. Un peu de nuages à l’ouest le matin et quelques cumulus sur l’Ardenne après-midi. Cela va grimper côté température avec des maxima autour de 30°.

Lundi sera une journée plus instable avec des averses orageuses plutôt sur l’ouest qui se décaleront probablement à l’Est en après-midi. Les températures baisseront légèrement : entre 25 et 28°.

Mardi, le temps sera nuageux avec quelques averses. Les températures ne dépasseront pas les 23°.

Retour d’un beau temps à partir de jeudi.