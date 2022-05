Un beau dimanche, des orages demain

Cet après-midi le temps reste ensoleillé avec quelques nuages le long du littoral mais sans conséquences. Les températures affichent 23 à 25 degrés sur l’est, 28 dans le centre et 25 à la mer.

Ce soir et cette nuit le temps reste sec dans l’ensemble même si une ondée n’est pas à exclure localement. De la douceur cette nuit avec 13 à 14 degrés dans l’est et 16 degrés partout ailleurs.

Demain matin il y aura du changement avec davantage de nuages et des averses par endroits. Les maximas afficheront 23 degrés.

L’après-midi des averses orageuses menaceront le nord et l’est du royaume. Retour d’un temps sec dans le Hainaut et en Flandres. 19 degrés sur les hauteurs, 22 degrés du côté de Liège, 25 à Bruxelles et 20 au littoral.

Mardi et mercredi retour d’un temps estival. Jeudi, des orages sont prévus sur l’ensemble du royaume avec un temps incertain pour vendredi et un risque d’orages et d’averses.