Un bâtiment classé, œuvre du belge André Courtens, commandé par Louis Empain, démoli au Canada

L’entreprise immobilière Olymbec, qui a racheté le site il y a un an (la région est prisée par les promoteurs), avait obtenu l’autorisation d’abattre une partie non classée du bâtiment, mais la "pépine" a, semble-t-il, fait de l’excès de zèle. Olymbec rejette la responsabilité sur l’entrepreneur. L’histoire fait penser à une autre, bien belge cette fois : celle de cette maison d’Annevoie détruite "par erreur" par un grutier. Un cinéaste présent sur place a filmé la scène, il affirme que ce n’était pas un accident.

Le centre commercial est l’un des premiers centres commerciaux du Québec. Construit en 1936 et 1937, il comprenait des boutiques, une salle de cinéma ou encore une station-service. Il faisait partie d’un projet bien plus vaste. "Le baron Louis Empain, parti au Canada, voulait y créer un centre de loisir pour une classe aisée. Il a fait appel pour ce faire à l’architecte Antoine Courtens, explique Philippe Leblanc, artiste et ingénieur architecte spécialiste de ce dernier. C’était un ancien élève de Victor Horta, qui avait également travaillé dans son atelier, et, à ce titre, participé au projet du palais des Beaux-Arts de Bruxelles, notamment."