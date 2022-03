Un Banksy vendu aux enchères en faveur d'un hôpital pour enfants de Kiev

La vente aux enchères d'une des œuvres de l'artiste britannique Banksy a permis de récolter 81.000 livres (environ 96.500 euros), écrit lundi l'agence de presse allemande DPA. Les recettes seront versées à un hôpital pour enfants en Ukraine.

L'œuvre "CND Soldiers" représente deux soldats taguant le symbole de la Campagne pour le désarmement nucléaire sur un mur. La vente a eu lieu sur le site MyArtbroker.com et s'est conclue par une offre de 81 000 livres. La totalité de la somme sera versée à l'hôpital pour enfants Ohmatdyt de Kiev, la capitale ukrainienne. Il s'agit du plus grand hôpital pour enfants du pays et il est toujours opérationnel. En raison de la situation exceptionnelle, l'hôpital s'occupe également des adultes blessés pendant la guerre.