Un bananier en pleine terre en Belgique, c’est possible ?

On choisit un emplacement bien ensoleillé et à l’abri du vent qui déchire les feuilles. On bêche le sol en incorporant du compost. Il faut ameublir et enrichir une zone trois fois plus large que le diamètre de la motte contenue dans le pot. On plante le bananier, on tasse, on arrose et c’est parti !

Il va bien se développer à condition de l’arroser régulièrement en l’absence de pluies, 2 à 3 fois par semaine, car la plante apprécie les sols humides. Une couverte de tontes d’herbe, de feuilles mortes ou de broyat de branches installée au pied permettre de conserver l’humidité du sol. Comme la plante est vorace, un apport de compost étendu en généreuse couche à son pied chaque année lui fera très plaisir.