Un ballon officiel de la Coupe du monde comme cadeau de Saint-Nicolas ou Noël, une bonne idée ?

Pour quelles raisons:

1. Il est cher

2. Donner de l'argent à la Fifa, n'est-ce pas un peu limite point de vue éthique ?

3. Les ballons à quelques euros font bien mieux l'affaire. Ils sont plus maniables et plus faciles pour jouer et s'amuser au football. Le but est de s'amuser. Pourquoi ? Car ce ballon est trop petit et trop léger pour avoir une belle prise (diamètre de 22 cm et 430 g poids).