La March Madness, le tournoi de basket universitaire à élimination directe, qui réunit chaque année des miliers de supporters et fanatiques, a bien débuté de l'autre côté de l'Atlantique.

Au premier tour, Saint-Marys (tête de série numéro 5) affrontait Indiana (#12). Et si la victoire des favoris sur papier n'a souffert d'aucune contestation (82-53), la rencontre a été marquée par un moment insolite en cours de match.

La faute à un ballon coincé derrière le panneau et donc inaccessible pour les joueurs. Malgré plusieurs tentatives (notamment avec un balai), tout le monde doit s'avouer vaincu, le ballon restant désespérément coincé.

Entrent alors en scène les...cheerleaders du match. Bim, bam, boum en deux temps-trois mouvements l'une des cheerleadeuses est hissée en haut d'une pyramide humaine et récupère la balle sans aucun souci..sous les clameurs de travées évidemment hilares.

"The Cheerleaders save the day", braille le commentateur du match dans son micro. De très chouettes images dont on ne se lasse pas.