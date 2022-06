" Un avion sans elle " Les deux derniers épisodes de la série à découvrir sur La Une.

" Je suis très content de cette adaptation, c'est à la fois fidèle au roman puisqu'on retrouve les éléments du pitch - le crash d'avion, un bébé, deux identités possibles- et ce que je trouve très bien en tant que romancier, c'est que la série prend un parti différent du roman, qui était difficile à adapter de façon littérale. Elle se concentre sur un aspect plus enquête, plus thriller. " Il explique aussi que l’on y retrouve bien tous les personnages du roman et que ceux-ci ont plus ou moins d’importance. Un livre que vous pouvez retrouver chez son éditeur Pocket juste ici.