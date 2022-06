“Un avion sans elle” : la minisérie avec Bruno Solo adaptée d’un best-seller

Vingt ans plus tard, on suit l’enquête menée par le détective privé chargé d’enquêter sur l’affaire. Mais alors qu’il venait de transmettre son journal de bord à Emilie devenue jeune femme, il est victime d’un assassinat. Les rouages de l’enquête se réenclenchent et l’énigme se dévoile…