Un avion privé d’Elvis Presley vendu aux enchères

L’avion avait été acheté par Elvis Presley le 22 décembre 1976 pour 840.000 dollars. Il s’agit de l’un des nombreux jets privés de la star, dont deux sont actuellement exposés dans son ancienne maison de Graceland.

Bien que l’extérieur de l’avion soit patiné par le soleil, l’intérieur est en bon état. Il est équipé d’une sellerie en velours rouge et d’une quincaillerie dorée, d’un micro-ondes, d’une télévision, d’un lecteur de cassettes, d’un revêtement de cabine en bois, de sièges de cabine pouvant accueillir jusqu’à neuf personnes et de six sièges passagers. Les images sont disponibles ici.