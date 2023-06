Un avion des "vols de la mort" retourne en Argentine : "Une mère qui ne faisait que chercher son fils a été jetée vivante de cet avion"

Le gouvernement argentin a finalement décidé de le racheter à la compagnie privée à laquelle il appartenait. Il sera désormais exposé au musée-lieu de mémoire de l’ESMA, l’école de mécanique de la marine, utilisé par la dictature comme centre de détention et de torture.

"Les officiers de la marine dormaient dans le bâtiment où l’on torturait les prisonniers clandestins, précise Nadia Tahir. Ajouter les avions, ces vols de la mort, c’était aussi une manière d’impliquer les forces de l’air avec la marine pour que personne n’ait les mains propres et ne puisse dire quoi que ce soit. Il faut se rappeler que la junte militaire argentine était formée d’un représentant de la Marine, d’un autre de l’Armée de terre et d’un de l’Armée l’air. C’était une tentative de répartir le pouvoir entre les trois."

Ce lieu est donc désormais devenu un lieu de mémoire, qui a d’ailleurs postulé pour être inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

"L’avion nous permet de ne pas perdre la mémoire, déclare Estela de Carlotto, de l’association Grands-mères de la Plaza de Mayo à son arrivée à Buenos Aires, et fait en sorte que le ‘nunca más’, ‘plus jamais’, soit définitif. Ne pas oublier, c’est la chose la plus importante. Nous, les grands-mères, les mères de la Plaza de Mayo, les familles et les petits-enfants, nous allons continuer à nous battre pour que la dictature ne soit plus jamais une réalité."