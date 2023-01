Un avenir paysager, donc rural et donc agricole, pour le Ry-Ponet

Ce lundi, le conseil communal de Beyne-Heusay a prévu de débattre de la deuxième phase de la vaste étude urbanistique qui doit déterminer l'avenir du site du Ry-Ponet. Le rapport n'a pas été officiellement divulgué, mais en voici les grandes lignes.

Selon les experts du groupe Canvas, il s'agit de valoriser la qualité paysagère de l'endroit. C'est un site d'exception. C'est une variété de vallées, de prairies, de champs, de bois, de vergers, de bocages, articulés les uns et les unes aux autres. Comment les préserver ? Il faut conforter le caractère rural de ces centaines d'hectares. Rural et donc agricole. Les sols sont fertiles. La zone est humide. Il y a du potentiel pour contribuer à la ceinture alimentaire qui se développe autour de l'agglomération liégeoise. C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée telle qu'elle apparaît à la lecture des quelque deux cent trente pages de conclusion.

Ça passe par du soutien à des filières de circuit court, à une économie de première transformation des produits, puisque les lieux peuvent être quotidiennement fréquentés par des milliers d'habitants des alentours. Ça passe par l'adoption de "contrats de portes d'entrée", huit au total, qui ouvrent le Ry-Ponet à ses voisins pour des déplacements, doux en priorité. Ça passe enfin par la définition d'une aire de transition, une bande d'une cinquantaine de mètres de large, tout autour, transition douce où des projets d'urbanisme pourraient être tolérés.

Voilà les grandes lignes d'une proposition technique qui prolonge une précédente analyse plus diagnostique. Aux politiques, à présent, de décider.