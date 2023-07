Un auvent contemporain Place Verte, nouveau symbole de la rénovation du centre de Verviers

Les architectes ont de fait créé une structure avec un toit autoportant reposant sur deux piliers désaxés plantés dans une dalle de béton profonde pour assurer l’assise. Quant à l’utilité de l’auvent, elle sera double : " une zone d’ombre pour la place, explique Maxime Degey, et aussi un endroit pour s’abriter car on a remis les arrêts de l’ensemble des lignes de bus du TEC place Verte et il y aura donc beaucoup de passages. Par contre, ce ne sera plus une halle commerçante; il n’y aura pas d’échoppe sous l’auvent."

L’auvent fait partie du chantier " Verviers Ville conviviale " et représente 1.200.000 € d’investissement dont 600.000 € à charge de la Ville.