Un autre monde : le prix à payer

Sur un mur, des photos encadrées témoignent des moments heureux d’une famille. Un bonheur qui n’a visiblement plus cours quand on découvre Philippe Lemesle et son épouse Anne - le couple amoureux et les parents comblés des photos - flanqués de leur avocat respectif se déchirer lors d’une audience de divorce. En cause, le travail de Philippe. Un travail tellement accaparant, que ce directeur d’un site industriel de province n’a passé, ces deux dernières années, que 6 week-ends avec sa femme et ses deux enfants. Passées les récriminations, la colère, les larmes et les basses considérations matérielles, c’est un sentiment de gâchis et de tristesse qui l’emportent et les envahit tous les deux.

Si sa vie de couple est en vrac, Philippe doit également faire face avec sa femme au profond mal être de leur fils cadet.

En attendant, de retour au bureau, il a à régler ce que sa direction à Paris exige de lui : virer 58 personnes sur les 500 employés que compte son site de production, au risque de compromettre la sécurité des ouvriers…