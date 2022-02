"Un autre monde" et "Pandore" : " : les choix ciné et séries de Cathy Immelen

Tous les soirs c’est pareil, on ne sait plus quoi regarder, entre le ciné, la TV et les plateformes de streaming… Il y a trop de choix ! Le vendredi dans le Réveil de Tipik, Cathy vient vous donner quelques recommandations ciné & séries à regarder le week-end, histoire de ne pas passer son temps à trop chercher. On dit merci qui ? Merci Cathy !

Cathy nous parle aujourd'hui de sa sortie coup de coeur de la semaine : le film français "Un autre monde" de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain.

Un film nerveux dans lequel Vincent Lindon incarne un chef d'entreprise en plein divorce qui se voit forcer de licencier une cinquantaine de ses employés pour faire plaisir aux actionnaires américains de son entreprise. Le film retrace le conflit intérieur de cet homme et met en lumière les pressions auxquelles peuvent être soumis les patrons.

Cathy nous parle également de "Pandore" avec Yoann Blanc et Anne Coesens, la nouvelle série de la RTBF diffusée sur la Une et en intégralité sur Auvio ! Et selon les mots de notre Madame Cinéma : "c'est du belge et c'est formidable" !