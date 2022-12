Un autotest antigénique combiné pour le Covid-19, la grippe et la bronchiolite. Quels avantages et quels inconvénients ?

En vente dans certaines pharmacies et boutiques en ligne, son prix oscille entre cinq et dix euros. Beni De Wever, le directeur général de la société International Medical qui importe ce produit de Chine, nous communique les avantages de ce multi test : "Le fait d’avoir trois tests en même temps offre un peu de sécurité pour les enfants qui connaissent beaucoup de difficultés en ce moment avec la bronchiolite. On peut très vite faire la distinction entre la grippe et le COVID. Les symptômes sont plus ou moins les mêmes, mais d’un point de vue épidémiologique il faut quand même traiter les maladies différemment. Le taux de fiabilité de ce test atteint les 95%". Le distributeur affirme un taux de sensibilité très élevé de ce produit sans qu’on n’ait pu prendre connaissance des données scientifiques pour vous le confirmer.