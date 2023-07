Un automobiliste wallon sur deux déclare reprendre le volant sous l’influence de l’alcool

Afin de permettre aux festivaliers qui doivent reprendre le volant de tester gratuitement leur taux d’alcool, l’AWSR mettra 22.000 éthylotests à usage unique à leur disposition dans une dizaine de festivals cet été. Ces derniers seront disponibles pour les festivaliers venus en voiture, à l’entrée ou dans les points infos des festivals.

Les festivaliers seront également invités à rentrer en sécurité via des messages de sensibilisation diffusés dans les festivals, sur de nombreux bus TEC qui circulent dans les grandes villes de Wallonie ainsi que via les canaux digitaux de communication de l’AWSR et du TEC. Dans le cadre de son opération " TEC ON TOUR ", le TEC met également en place des navettes spéciales pour permettre aux voyageurs de rejoindre gratuitement un certain nombre d’événements. Toutes les infos mobilité se retrouvent sur letec.be.