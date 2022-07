Un automobiliste sur trois limite sa vitesse sur l'autoroute à cause du prix du carburant

Un conducteur belge sur trois roule moins vite sur l'autoroute en raison de l'augmentation du prix du carburant, indique mercredi l'institut Vias dans un communiqué.

L'association spécialisée dans les questions de sécurité routière a réalisé deux enquêtes qui concluent que "pour de nombreux conducteurs, les prix du carburant ont un impact sur leur façon de se déplacer et de conduire leur voiture".

Selon Vias, un conducteur sur sept estime que le prix du carburant est un facteur déterminant dans son comportement de déplacement.

Un conducteur sur cinq a déjà "changé d'avis" à la station-service à cause du prix trop élevé. La tendance est plus élevée en Wallonie (26%) et à Bruxelles (27%) qu'en Flandre (14%).

Vias note également que deux conducteurs sur trois ont adapté leur comportement ou comptent le modifier si les prix du carburant restent aussi élevés qu'actuellement: utilisation limitée de la voiture (35%), diminution du nombre de déplacements (28%) et utilisation d'un autre mode de transport (14%).

En revanche, 62% des conducteurs utilisant une voiture de société disent ne pas être influencés par les fluctuations du prix du carburant. Seuls 41% de ceux qui ne disposent pas d'un tel véhicule affirment ne pas être touchés.

Le style de conduite de 61% des conducteurs belges se modifie avec la hausse des prix du carburant: relâchement de la pédale d'accélérateur (42 %), passage anticipatif à la vitesse supérieure (38 %) ou utilisation plus fréquente du régulateur de vitesse (26 %).

Enfin, si un automobiliste sur trois déclare conduire plus lentement sur l'autoroute, Vias constate une différence significative entre les conducteurs wallons (41%) et les conducteurs flamands (28%).