Автомобіліст врізався в автомобіль Зеленського | Un automobiliste percute le véhicule de Zelenski

Києвом водій протаранив автомобіль з президентом Володимиром Зеленським. Його речник швидко повідомив, що президент серйозно не постраждав в аварії.

"У Києві автомобіль зіткнувся з автомобілем президента та автомобілями його супроводу", - йдеться у повідомленні Сергія Нікіфорова, опублікованому у Facebook. "Лікарі, які супроводжували президента, надали невідкладну допомогу водієві автомобіля і передали його в карету швидкої допомоги", - продовжив він. "Президента оглянув лікар, серйозних травм не виявлено.

Поліція доведеться з'ясувати всі обставини ДТП", – також, було заявлено, що без додаткових подробиць. У своєму нічному відеозверненні, відео якого було опубліковано невдовзі після аварії, пан Зеленський сказав, що повертається з Харківської області, запевнивши, що "майже весь регіон звільнено" після блискавичного контрнаступу, спрямованого на витіснення російських військ.