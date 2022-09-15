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Ukraine - Україна

Автомобіліст врізався в автомобіль Зеленського | Un automobiliste percute le véhicule de Zelenski

il y a 51 minutesTemps de lecture1 min
Par Belga

Києвом водій протаранив автомобіль з президентом Володимиром Зеленським. Його речник швидко повідомив, що президент серйозно не постраждав в аварії.

"У Києві автомобіль зіткнувся з автомобілем президента та автомобілями його супроводу", - йдеться у повідомленні Сергія Нікіфорова, опублікованому у Facebook. "Лікарі, які супроводжували президента, надали невідкладну допомогу водієві автомобіля і передали його в карету швидкої допомоги", - продовжив він. "Президента оглянув лікар, серйозних травм не виявлено.

Поліція доведеться з'ясувати всі обставини ДТП", – також, було заявлено, що без додаткових подробиць. У своєму нічному відеозверненні, відео якого було опубліковано невдовзі після аварії, пан Зеленський сказав, що повертається з Харківської області, запевнивши, що "майже весь регіон звільнено" після блискавичного контрнаступу, спрямованого на витіснення російських військ.

 

Un automobiliste percute le véhicule de Zelenski

Un automobiliste a percuté le véhicule qui transportait à travers Kiev le président Volodymyr Zelensky. Son porte-parole a rapidement fait savoir que le président n'a pas été gravement blessé dans l'accident.

"A Kiev, une automobile est entrée en collision avec la voiture du président de et des véhicules de son escorte", a indiqué Serguiï Nikiforov dans un communiqué publié sur Facebook . "Les médecins qui accompagnaient le président ont prodigué une aide d'urgence au conducteur de l'automobile et l'ont transféré dans une ambulance", a-t-il poursuivi. "Le président a été examiné par un médecin, aucune blessure grave n'a été détectée. Les forces de l'ordre vont enquêter sur toutes les circonstances de l'accident", a-t-il aussi avancé, sans autre précision.  Dans son allocution télévisée nocturne, dont la vidéo a été publiée peu après l'accident, M. Zelensky a indiqué qu'il revenait de la région de Kharkiv, assurant que "presque toute la région a été libérée" depuis une contre-offensive éclair ayant eu pour objectif de déloger les troupes russes.

 

 

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