Un automobiliste écrase un chat et menace sa propriétaire avec un couteau : le billet d'humeur de Marianne Virlée

Un sexagénaire a été interpellé dimanche soir à Flémalle pour avoir menacé une personne avec un couteau, a indiqué lundi le parquet de Liège.

Vers 19h30, l’homme a écrasé un chat avec son véhicule sous les yeux de la propriétaire de l’animal, qui a alerté son compagnon. Cette dernière a souhaité prendre une photo de la plaque d’immatriculation du véhicule et a contacté la police. Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

L’automobiliste s’est par la suite stationné au niveau du couple et a menacé la propriétaire du chat avec un couteau. Interpellé, il a nié les faits bien qu’un couteau à cran d’arrêt ait été retrouvé dans son véhicule. Il a été déféré au parquet de Liège.

