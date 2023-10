Un auto-but d'Al Dakhil et un penalty concédé : Burnley dilapide son avance et s'incline contre Chelsea

Au retour des vestiaires, Vitinho commet une faute dans le rectangle et Cole Palmer convertit le penalty (50e). Sterling et Nicolas Jackson ajustent encore James Trafford (65e et 75e).



Al Dakhil, Hannes Delcroix et Mike Trésor ont tous débuté la rencontre. Seule l'ancien défenseur d'Anderlecht a joué l'intégralité de la rencontre. Burnley reste bloqué en 18e position avec 4 points.