Un Australien se bat avec un kangourou qui essaie de noyer son chien dans une rivière

Il raconte ensuite avoir vu son chien en train de se disputer avec le kangourou qui le maintenait sous l'eau. Mick a d'abord essayé d'effrayer l'animal sauvage en faisant du bruit et des grands gestes pour qu'il lache le chien mais rien n'y faisait. Il a donc sauté à l'eau et s'est retrouvé devant le kangourou : "Les muscles de ce truc… Je me disais : 'Ce truc vient de sortir de prison' ou quelque chose du genre."

Il tente encore de parler de manière menaçante à l'animal qui n'en a que faire et qui jette le téléphone (en train d'enregistrer la scène) à l'eau : "En gros, [je] l'ai giflé à la tête, et il m'a sauté dessus, et nous avons fini par nous battre un peu dans l'eau". La bagarre est courte et le chien finit par sortir de l'eau avec son maître.

Tout le monde se porte bien, le maître, son chien et le kangourou qui est reparti vivre sa vie après la bagarre.