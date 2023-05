Un atlas des glaciers du monde pour documenter leur fonte.

"On a besoin d’avoir une connaissance la plus fine, la plus précise possible de comment nos glaciers vont évoluer ces prochaines années et décennies et pas uniquement d’ici à 2100. C’est là que la connaissance de la distribution des épaisseurs devient le point clé", souligne Antoine Rabatel.

Ces résultats "doivent interpeller les citoyens et les décideurs vu la rapidité des changements et leur impact".

On a notamment pu observer en 2022 le rôle important des glaciers lorsque, après un été extrêmement chaud et sec en France, leur fonte a sensiblement contribué au débit des rivières en septembre, compensant partiellement le manque de précipitations.

Il incombe désormais aux décideurs politiques de regarder au-delà du calendrier électoral et d'accélérer les temps de prise de décision afin d'anticiper les perturbations à venir, estime-t-il.