Un athlète se prend pour un super-héros et s’envole pour remporter sa course sur le fil

João Vitor Oliveira. Ce nom ne vous dit certainement rien, et c’est bien normal. Pourtant, cet athlète a réalisé un geste incroyable pour remporter sa course aux championnats du Portugal d’athlétisme.

Finale du 110 mètres haies. João Vitor Oliveira, qui représente Benfica, est au coude à coude avec Abdel Larrinaga, du Sporting, pour la victoire. Alors que les deux hommes ont franchi toutes les haies, Oliveira perd l’équilibre et comprend qu’il est en train de perdre la course. L’athlète saute alors tel Superman et s’envole avant de s’écraser derrière la ligne d’arrivée. Un geste incroyable qui permet à ce fan de "comics" de remporter une magnifique victoire.