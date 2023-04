Un astéroïde de la taille de la Tour Eiffel va "frôler" la Terre

L'astéroïde 2006 HV5, de la taille de la Tour Eiffel (304 mètres), va passer à 2.414.016 km de la Terre ce mercredi 26 avril.

Ce niveau de rapprochement est assez rare dans la base de données du Center for Near Earth Object Studies de la NASA. Il n'y aurait ce genre de passage d'asteroide aussi proche de la Terre qu'une seule fois par an.

Comme son nom l'indique, 2006 HV 5 a été repéré pour la première fois en 2006, en avril. Il va passer à près de 2,5 millions de km de la Terre, à une vitesse d’environ 61.155 km/h.

Bien qu'il passe "proche" de notre planète, il ne sera pas visible à l'oeil nu ou avec des télescopes domestiques. "Les astéroïdes n'émettent pas leur propre lumière visible, nous les observons donc principalement via la lumière du soleil qu'ils réfléchissent", explique le Dr Susanna Kohler de l'American Astronomical Society, à FoxNews. "A son approche la plus proche, 2006 HV5 ne sera toujours qu'assez brillant pour être repéré avec des télescopes plus grands."

Pas de soucis à se faire pour notre sécurité cette fois-ci et, si jamais une comète ou un astéroïde venait à menacer la Terre, la Nasa a réussi sa mission de sauvetage test DART.