Un astéroïde d’un kilomètre de diamètre passera "près" de la Terre cette semaine: il sera visible au téléscope

Il est qualifié de "potentiellement dangereux", en raison de sa taille et de sa proximité avec la terre, mais il n’y a pas de craintes à avoir, l’astéroïde 1994 PC1 ne percutera pas la terre. La Nasa est formelle…

Découvert officiellement en 1994, cet astéroïde mesure plus d’un kilomètre de diamètre (1,052 km), soit environ deux fois et demie la hauteur de l’Empire State Building (381 m).

Alors son orbite autour du soleil dure un an et demie, "1994 PC1" passe parfois "dans les environs" de la Terre. C'est le cas actuellement. L'orbite de "1994 PC1" sera au plus près de la planète bleue ce 18 janvier. La prochaine fois que cet astéroïde sera aussi proche de la terre, ce sera en 2105.