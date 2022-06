Un assist magique et un but spectaculaire : l’Irlandais Michael Obafemi régale face à l’Écosse

Pour son troisième match avec l’équipe nationale d’Irlande ce samedi, le jeune Michael Obafemi a frappé fort. Cinq minutes après le retour des vestiaires, l’attaquant de poche s’est illustré d’une magnifique frappe des 35 mètres, son premier goal avec les Boys in Green. Après un pressing haut du milieu irlandais, le joueur de Swansea récupère le ballon dos au but, se retourne et décoche une frappe surpuissante qui trompe Craig Gordon, le portier écossais.