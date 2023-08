Un assassinat déguisé en cambriolage ? Retour sur l’affaire Anne-Marie Le Couviour, morte étouffée en Bretagne

Assez vite, les gendarmes vont constater que cette famille est divisée. Anne-Marie et Eugène se sont remariés en seconde noce et les enfants de chacun ne s’entendent pas. Lorsqu’il a revendu son usine, le vieil homme a partagé une fortune de 57 millions à chacun de ses trois enfants. Mais les enfants d’Anne-Marie, eux, n’ont rien reçu.

Mais c’est surtout un témoignage qui va accélérer l’enquête : quelqu’un dénonce un homme qui aurait pris part, non pas au cambriolage, mais au meurtre sur la personne d’Anne-Marie. Cet homme est arrêté et dénonce à son tour d’autres personnes : l’une qui l’aurait aidé à réaliser le deal : 20.000 euros pour "s’occuper de madame mais pas de monsieur", en déguisant le crime en cambriolage. Et il déclare que la commanditaire serait une belle-fille de la famille, – il ne connaît pas son nom – qui serait elle-même passée par un jardinier du nom de Loïc.

Les enquêteurs découvrent que Loïc n’est autre que le jardinier de… Jean-Jacques et Josiane Le Couviour, le fils et la belle-fille d’Eugène. S’ensuit la garde à vue du jardinier d’un côté et de Josiane Le Couviour de l’autre, reconstituée ici avec les témoignages des policiers en charge de l’affaire qui racontent la stratégie mise en place pour les faire parler et toute la tension vécue.