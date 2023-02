Un asbl rixensartoise éclaire les séniors sur leurs droits à rester acteurs de leur vie jusqu’au bout

Je ne veux pas finir en enquiquinant mon entourage

La plupart des participants ont été témoins de situations compliquées. Liliane, dont le mari est décédé de la maladie d’Alzheimer, n’a pas voulu reproduire ce scénario et a déjà fait la démarche de remplir ses déclarations anticipées. "Je ne veux pas finir en enquiquinant mon entourage, parce que c’est très pénible à vivre", confie-t-elle. Johanne Tilman recommande d’ailleurs de le faire tant qu’on est jeune et en bonne santé : "On le fait de façon plus sereine si on n’est pas pris par le temps. La crise covid a montré que c’était important d’avoir dit les choses à son entourage, puisqu’on a vu des personnes assez jeunes qui se retrouvaient dans le coma et en incapacité de s’exprimer, et avec des familles très dépourvues par rapport aux choix qu’elles devaient prendre". L’asbl vient par ailleurs de recevoir le soutien de la Fondation Roi Baudouin pour organiser des ateliers et conférences destinées plus particulièrement aux patients Alzheimer et à leurs proches.