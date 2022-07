Un artiste britannique dessine des portraits et monuments avec des machines à écrire

C’est juste par curiosité que j’ai décidé d’aller acheter ma propre machine à écrire.

Au début, le jeune artiste reproduit des immeubles, plus faciles à dessiner selon lui en raison des lignes droites et du mouvement de gauche à droite de la machine. "Je ne pouvais pas dessiner de visages avant de me mettre à la machine à écrire", assure-t-il. "En fait, je dessine probablement mieux les visages maintenant avec une machine à écrire que si j’avais un crayon", sourit celui qui étudie désormais l’architecture.

Avec plus de 20.000 abonnés sur Instagram, il continue à dessiner et donne une seconde vie à des machines à écrire que lui donnent certains fans.