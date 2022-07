Un artiste belge pourrait se cacher sur le prochain album de 47ter. Voici lequel

Romain reçoit 47ter, un trio français fondé en 2017 composé de Pierre-Paul, Blaise et Miguel.

47ter, c'est avant tout un groupe de potes, trois amis d’enfance au sein duquel l'amitié prime sur la musique. Le groupe apporte un vent de fraîcheur sur le rap français de manière décontractée.

Après le succès de ses premiers albums, L'adresse, sorti en 2019 et Légende publié en 2021, le groupe prépare désormais son troisième disque. Un projet sur lequel il présentera, pour la première fois, des collaborations. On se réjouit déjà de découvrir si un artiste belge sera à l'affiche. On pourrait parier sur la présence de Todiefor étant donné que le producteur Belge nous a confié qu'il avait collaboré avec le trio.

Durant ce concert sur la scène Phoenix aux Ardentes, 47ter a fait plaisir à ses fans de la première heure avec "On va gâcher tes classiques", des reprises de titres incontournables pleines de dérision. Concept qui l'avait d'ailleurs fait buzzer sur les réseaux sociaux.