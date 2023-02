Un arsenal découvert dans une habitation à Bouge route de Hannut

C’est un véritable arsenal qui a été découvert à Bouge route d’Hannut ce jeudi 16 février : des grenades, 23 armes longues de type militaire, 5 armes de poing et une quantité importante de munitions. Cette information a été révélée ce matin par le journal l’Avenir.

Un imposant dispositif policier a été déployé jeudi vers 13 heures : des véhicules de la police judiciaire fédérale de Namur, de la protection civile et du déminage de l’armée se sont donc dirigés vers une maison route d’Hannut. Les policiers ont fouillé le domicile et les abords de la maison. La moitié de l’arsenal a été découverte cachée dans l’habitation et l’autre moitié enterrée dans le jardin.

Deux personnes ont été privées de liberté. Elles sont auditionnées ce matin par la police judiciaire. L’instruction est en cours et a notamment pour but de déterminer la nature de ce trafic : grand banditisme ou terrorisme ?