Un Arnaud Démare puissance 3 remporte la 13e étape du Giro

Incroyable Arnaud Démare ! Le coureur de l’équipe Groupama-FDJ s’est adjugé la 13e étape du Tour d’Italie, l’une des plus courte de la 105e édition du Giro, qui a emmené ce vendredi le peloton sur 150 kilomètres de Sanremo à Cuneo. L’échappée du jour a lutté jusqu’au bout mais a finalement perdu son bras de fer face au peloton, qui est revenu sur les fuyards à quelques centaines de mètres de l’arrivée. Démare a devancé au sprint Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl). C’est le troisième bouquet du Français sur ce Giro, après les 5e et 6e étapes à Messine et Scalea.

L’Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) est toujours leader du général. Il a conservé 12 secondes d’avance sur l’Equatorien Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) et le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates).

La journée a été dominée par une attaque dès le 10e kilomètre de cinq coureurs assez rapidement réduits à quatre qui n’a été repris qu’à 700 m de ligne d’arrivée pour avoir trop temporisé dans les trois derniers kilomètres. Les Néerlandais Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost) et Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), le Français Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën) et l’Italien Mirco Maestri (EOLO-Kometa) étaient accompagnés au début par l’Italien Filippo Tagliani qui a été lâché dans le Colle di Nava (10,1 km à 6,8%) après 45 km dans la seule réelle difficulté du jour. Ils ont creusé un écart de 4 minutes et ont ensuite résisté très longtemps face à un peloton qui a accéléré à 35 km de Cuneo. Ils possédaient encore 2 : 25 d’avance à 20 km de l’arrivée, 1 : 00 à 10 km et 25 secondes à 3 kilomètres de la ligne, mais ils ont commencé à trop se regarder pour le plus grand bénéfice des sprinters.

Samedi, la 14e étape reliera Santena à Turin sur la distance de 147 km au long d’un tracé très tourmenté qui se termine par deux boucles comprenant deux côtes de 2e catégorie, le dernier sommet se situe à 12,5 km de la banderole finale.