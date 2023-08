Un "arnaqueur de Tinder" bis escroque des dizaines de femmes en Belgique et en France

Des victimes aux quatre coins de la France, en Belgique et aux Pays-Bas

"Le suspect est connu des services de police pour des faits similaires, avec le même modus operandi". Voilà ce que la police locale répond à Manon après sa plainte. Sans s’en douter, elle vient de mettre le doigt sur une affaire qui dépasse largement nos frontières.

C’est à Fréjus, dans le sud de la France, en 2019, qu’un policier découvre le pot aux roses. Le Major Yann Zint effectue alors un contrôle routier. "A ce moment-là, l’individu prétend s’appeler James Jacob Kempinski et être l’héritier des propriétaires de la chaîne d’hôtels de luxe. Il explique avec un aplomb certain qu’il s’est fait voler ses papiers. Il me semble un peu trop sûr de lui", raconte le Major Yann Zint.

"On a alors la puce à l’oreille. Il s’avère qu’il est en fait recherché, qu’il doit faire deux ans de prison. A l’époque, il se fait entretenir par une femme plus âgée, tout en entretenant une relation avec une mannequin roumaine". L’homme a déjà des dizaines de mentions à son casier judiciaire pour différents vols et escroqueries.

Je n’ai jamais vu un tel manipulateur

"A l’époque, on l’avait surnommé le Christophe Rocancourt du Var. On n’avait jamais vu un individu avec un tel aplomb. C’était une première. Un vrai énergumène", se souvient le Major Zint.

Le problème, c’est qu’à chaque fois qu’il sort de prison, il recommence et trouve d’autres proies dans d’autres villes. Selon nos informations, il aurait des victimes entre autres à Lyon, Nîmes, Saint-Tropez, Paris, Bruxelles ou encore Amsterdam. Une septantaine de dossiers au total, selon une source policière.