Un archipel indonésien, dont l’écosystème est l’un des plus intacts du monde, est mis aux enchères.

Imaginez : 150 kilomètres de plage de sable blanc bordés par des eaux aux reflets oscillant entre le turquoise et le bleu profond. En regardant l’eau de plus près, vous apercevrez sans difficulté une multitude de poissons multicolores, à moins que plus loin des tortues ou des mammifères marins ne s’approchent. En revenant sur le rivage pour entrer davantage dans les terres, vous rencontrerez des lézards et des oiseaux. Bienvenue dans la réserve de Widi, 100 îles dans une zone géographique que l’on appelle le "Triangle de Corail".

Nous sommes à l’extrême est de l’Indonésie : des îles inhabitées et totalement préservées de toute activité humaine.

Des baleines bleues mais aussi des requins-baleines approchent le littoral tandis que plus de 600 espèces de mammifères marins, de poissons et d’oiseaux composent les uniques habitants de ce bijou terrestre. Et encore, on n’aurait pas encore découvert toutes les espèces présentes ! C’est l’un des écosystèmes d’atolls coralliens les plus intacts du monde d’après Sotheby’s, qui a reçu la lourde responsabilité d’orchestrer une vente aux enchères de cette destination hors du commun.