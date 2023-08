Un "archet de l’espoir", fabriqué avec les cheveux d’une combattante du cancer pour sensibiliser le public et donner du courage

Bramwell Tovey, le chef invité de l’Orchestre Symphonique de Québec, est décédé le 12 juillet 2022, après avoir vécu trois ans avec une forme rare de cancer. Une disparition d’un homme très apprécié, qui a profondément ému les membres de l’orchestre : "Bramwell a laissé une immense marque chez nous malgré son court passage à Québec. Il était très humain. […] Il avait une façon de travailler avec une sensibilité hors-norme", témoigne le directeur de la communication de l’orchestre. Comme un hommage qui délivre un message rassembleur, de sensibilisation et d’espoir, né alors ce projet de construire un archet de violon avec les cheveux d’une personne atteinte du cancer.

C’est une aujourd’hui une femme en rémission, Karine, qui a donné ses cheveux au projet. Un symbole fort, car la perte de cheveux n’est pas anodine, et renvoie aux difficultés physiques et morales qu’engendrent ces traitements : "J’ai perdu mes cheveux avec la chimio. C’est l’étape la plus difficile à accepter. Je voulais que cette cause soit entendue", et elle ajoute : "savoir qu’une part de moi sera entendue en concert me touche et me rend fière."

L’archet aussi a une grande portée symbolique dans cet hommage : " Lorsque le violoniste tient son violon et pose l’archet dessus, on voit le violon bouger. Les battements de cœur du musicien traversent son bras et font frémir les cordes ", raconte le directeur marketing de l’orchestre.

Cet "archet de l’espoir", a été confié au premier violon de l’Orchestre Symphonique du Québec, Catherine Dallaire, lors d’un concert d’hommage et de sensibilisation, un an jour pour jour après la mort du chef. Au programme, la partita n°2 de Bach, une œuvre vibrante et universelle qui fait écho à la portée de ce geste d’hommage : "L’arc de l’espoir montre comment la musique peut transformer un événement difficile en un puissant instrument de courage et d’espoir."

La recette du concert, qui a accueilli un public de 1200 personnes, a été versée à La Fondation du Cancer de Québec.