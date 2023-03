Un arbre rare abattu dans le centre-ville de Bruxelles : "L’orme menaçait de tomber et de blesser des personnes"

Un arbre classé abattu il y a quelques jours par la Ville de Bruxelles… Cet orme d’Amérique, de 15 mètres de hauteur, se trouvait à l’angle entre la rue de Laeken et la rue des Augustins, derrière la place De Brouckère. Cet orme était l’un des derniers présents à Bruxelles. Mais atteint d’une maladie incurable, il menaçait de tomber. Son abattage devenait inévitable.

Quelle était cette maladie ? La graphiose de l’orme, un champignon qui décime les ormes en Europe de l’ouest. Si bien qu’il ne reste que quelques rares exemplaires sur le continent. L’orme d’Amérique qui se trouvait rue de Laeken en faisait partie.

Les deux premiers ont été abattus il y a deux ans

"L’orme de la rue de Laeken était un arbre remarquable, classé depuis une vingtaine d’années", rappelle Zoubida Jellab, échevine Ecolo des Espaces Verts à la Ville de Bruxelles. "Au départ, ils étaient trois sur ce terre-plein. Les deux premiers ont été abattus en 2021. Nous avons essayé de maintenir le dernier." En vain…

"Ces trois ormes d’Amérique sont les uniques représentants connus de l’espèce à Bruxelles", écrit la Région bruxelloise sur son site Internet consacré au patrimoine naturel bruxellois. "Leurs dimensions sont relativement importantes étant donné la densité du bâti au centre-ville. […] L’apport esthétique de ces arbres dans le pentagone peu verdurisé est indéniable. Ce bouquet de trois arbres ou les couronnes s’imbriquent pour former un tout met particulièrement en valeur cet endroit."

Il avait été planté sur une dalle de béton

Le dernier orme d’Amérique restant était atteint de la graphiose mais pas que… Il penchait dangereusement, créant un risque grave pour les passants et les automobilistes. "Cet orme comme les deux autres avaient été mal plantés, il y a une quarantaine d’années. Ils avaient été plantés sur une dalle de béton. C’était de la véritable maltraitance pour un arbre. Aujourd’hui, nous ne faisons plus cela de cette manière."

Malade, sans véritable prise au sol et à l’ombre de la tour Philips, l’orme d’Amérique se baissait, de plus en plus, recherchant désespérément la lumière du soleil. Les dernières photos disponibles du Google Street View montrent d’ailleurs son affaissement.

"Couper un arbre n’est jamais une décision facile et c’est toujours un déchirement", indique Zoubida Jellab qui assure que d’autres espèces seront plantées autour du piétonnier de Bruxelles, notamment à proximité de Brucity, le nouveau siège administratif de la Ville de Bruxelles.