Dernière mise à jour : 10h25

Le vent souffle fort aujourd’hui et l’Institut Royal Météorologique a d’ailleurs émis un avertissement jaune pour de fortes rafales de vent attendues en Flandre occidentale. Cette météo venteuse peut s’avérer dangereuse sur les routes et d’ailleurs un arbre s'est déraciné et est tombé sur la voirie du Ring de Bruxelles, à hauteur de Huizingen. La chaussée est maintenant dégagée et les files se sont résorbées en direction de l’échangeur de Hal.

Témoin d’un embarras de circulation ? Contactez notre call-center Mobilinfo au numéro gratuit : 0800/48 400.