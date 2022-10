Un appareil de pointe au service du pied diabétique de l’hôpital Vivalia de Marche

Du nouveau matériel de pointe à l’hôpital de Marche-en-Famenne : un appareil de diagnostic vasculaire pour l’équipe du service du pied diabétique. Un appareil offert par le Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique. Ce jeudi, la Princesse Léa de Belgique s’est rendue sur place pour remettre symboliquement cet appareil à Vivalia.

Il s’agit d’un laser doppler transcutané qui permet d’améliorer le traitement des patients souffrant de cette pathologie. Le pied diabétique est une complication fréquente et sérieuse du diabète. Cette maladie altérant les vaisseaux sanguins, le pied peut-être mal irrigué par le sang et cela entraîne dans certains cas la nécrose de la chair, pouvant aller jusqu’à l’amputation.

" Avant et pendant l’opération, ce laser diagnostic vient concrètement en aide au praticien en faisant une topographie des zones qui sont récupérables ou pas, il les vérifie et les délimite ", explique Vivalia. " Cet appareil est extrêmement précis. Il nous permet d’avoir plus de précisions dans nos opérations et donc plus de probabilités de guérir ". Le fonctionnement de cet imageur a été présenté, avec démonstration à l’appui, par le Docteur Sophie Brochier, coordinatrice du service et endocrinologue – diabétologue, ainsi que par le Professeur Vlad Alexandrescu, chirurgien vasculaire.

Les dirigeants de Vivalia se réjouissent de cette acquisition et de la poursuite de la modernisation du site de Marche. Pour rappel, la réorganisation de l’offre de soins de santé en province de Luxembourg (Vivalia 2025) s’articulera autour de deux sites hospitaliers dits " aigus " : le futur Centre Hospitalier Régional à Habay-Houdemont pour le centre – sud de la province et l’hôpital de Marche pour le nord de la province.