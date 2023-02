Un appareil d’IRM de 4 tonnes livré à l’hôpital d’Arlon

Le précédent appareil a fonctionné durant 16 ans sans interruption. Une mise à jour technologique était nécessaire pour que le patient et le personnel médical puissent bénéficier d’une série d’avantage. "La machine permet de faire des images plus précises et de manière rapide. Les antennes que l’on dispose sur le patient sont beaucoup plus légères et possèdent des capteurs qui mesurent notamment le rythme cardiaque, ce qui nous évite de devoir utiliser toute une série de câbles", ajoute Philippe Grosfils, médecin chef du service de radiologie de l’hôpital d’Arlon.