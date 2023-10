Un apiculteur de Pecq se fait voler toutes ses ruches

Valeur : plusieurs centaines d’euros

Qu’il s’agisse d’un apiculteur ou d’une bande organisée, ce qui est sûr c’est que les ruches ont une certaine valeur. Pour avoir une idée, nous nous sommes tournés vers le Cari, c’est le centre apicole de recherches de Louvain-La-Neuve. Victor Herman y est bio ingénieur, chargé de projet. "Ça peut avoir de la valeur, quand on voit le matériel déjà ; au niveau de la caisse vide ça peut avoir une valeur de plus ou moins 100,00€. Si on compte l’essaim dedans on peut aussi mettre un chiffre de 100€ aussi. Et si, en plus, la reine est de qualité, on peut encore monter plus haut", confie-t-il.

Quelles solutions pour se protéger des vols ?

Les apiculteurs français confrontés au problème depuis plusieurs années ont développé des systèmes pour limiter les risques de vols. Certains fixent plus solidement leurs ruches au sol, d’autres installent des caméras. Il existe aussi des systèmes de traçage par GPS grâce à une balise cachée dans la ruche. Mais tout cela constitue des coûts supplémentaires, dont les apiculteurs se passeraient bien.

L’enquête

Ses ruches, Olivier Devos les reconnaîtrait entre mille : il les a fabriquées lui-même.